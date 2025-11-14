Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
14.11.2025 10:14:38
Miersch: Einigung zu Verbrenner-Aus in kommenden Tagen
BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch rechnet in den kommenden Tagen mit einer Einigung zum Verbrenner-Aus. "Ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen tatsächlich auch in dieser Bundesregierung ein Ergebnis bekommen", sagte Miersch im ZDF-"Morgenmagazin". In den Verhandlungen gehe es um technische Details und die Frage, welche Übergangstechnologien zulässig bleiben sollen.
Der Koalitionsausschuss von SPD und Union hatte am Abend Einigungen bei mehreren Streitpunkten erzielt - nicht aber beim Verbrenner-Aus. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zwar Erwartungen geweckt, dass es noch am Donnerstag zu einer Einigung kommen könnte. Aus seinem Umfeld hieß es anschließend allerdings, eine Verständigung werde "nicht zwingend" erwartet.
Der Kanzler will sich in der EU für Änderungen bei dem für 2035 geplanten Ende der Zulassung von Verbrennungsmotoren einsetzen. In der Koalition gibt es dazu aber noch keine gemeinsame Position./jcf/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
12:10
|FirstFT: Blue Origin makes progress in quest to rival SpaceX (Financial Times)
|
13.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
12.11.25
|BYD-Aktie erneut unter Druck: Darum ist die Erholung beim Tesla-Konkurrent schon wieder vorbei (finanzen.at)
|
11.11.25
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesla-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09.11.25
|Rivian gibt Einblick in E-Bike-Ableger Also - Tesla-Rivale mit neuem Update (finanzen.at)