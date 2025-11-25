BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Lohnende BMW-Investition?
|
25.11.2025 10:03:41
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verdient
Die BMW-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BMW-Papier an diesem Tag 69,30 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 14,430 BMW-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BMW-Aktie auf 87,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 255,99 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,60 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete BMW eine Marktkapitalisierung von 52,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Maksim Toome / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
24.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
24.11.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)