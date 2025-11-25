BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnende BMW-Investition? 25.11.2025 10:03:41

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in BMW-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die BMW-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das BMW-Papier an diesem Tag 69,30 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 14,430 BMW-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BMW-Aktie auf 87,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 255,99 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,60 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete BMW eine Marktkapitalisierung von 52,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Maksim Toome / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten