Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,72 Prozent auf 5 613,99 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,734 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,178 Prozent auf 5 583,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 573,91 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 620,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 583,82 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 674,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 383,68 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 4 761,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 109,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,49 Prozent auf 30,33 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,32 Prozent auf 44,62 EUR), Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 1 486,00 EUR) und Eni (+ 1,12 Prozent auf 15,93 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-0,58 Prozent auf 44,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,58 Prozent auf 96,64 EUR), BMW (-0,46 Prozent auf 87,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,43 Prozent auf 57,97 EUR) und Infineon (-0,31 Prozent auf 33,45 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 857 186 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 332,872 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bayer-Aktie hat mit 6,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

