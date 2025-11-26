Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Bewegung
|
26.11.2025 12:27:23
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich
Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,72 Prozent auf 5 613,99 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,734 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,178 Prozent auf 5 583,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 573,91 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 620,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 583,82 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 674,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 383,68 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 4 761,99 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 540,22 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 109,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,49 Prozent auf 30,33 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,32 Prozent auf 44,62 EUR), Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 1 486,00 EUR) und Eni (+ 1,12 Prozent auf 15,93 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-0,58 Prozent auf 44,45 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,58 Prozent auf 96,64 EUR), BMW (-0,46 Prozent auf 87,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,43 Prozent auf 57,97 EUR) und Infineon (-0,31 Prozent auf 33,45 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 857 186 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 332,872 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Bayer-Aktie hat mit 6,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.at)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|06:35
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|06:35
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|06:35
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|899,40
|-0,06%
|BASF
|44,50
|-0,11%
|Bayer
|30,43
|0,43%
|BMW AG
|87,70
|0,34%
|BNP Paribas S.A.
|72,43
|-0,33%
|Deutsche Bank AG
|30,68
|0,36%
|Deutsche Telekom AG
|27,66
|0,07%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|44,97
|0,60%
|Eni S.p.A.
|15,94
|-0,59%
|Infineon AG
|35,30
|1,76%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|57,63
|0,00%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,25
|-0,20%
|Rheinmetall AG
|1 522,50
|1,33%
|Siemens Energy AG
|112,60
|0,76%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|96,94
|0,21%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 642,83
|-0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.