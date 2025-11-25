Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,03 Prozent schwächer bei 23 232,73 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,996 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,066 Prozent stärker bei 23 254,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 239,18 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 229,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 266,21 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 239,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24 273,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wies der DAX 19 405,20 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,53 Prozent auf 33,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 475,00 EUR), Airbus SE (+ 1,32) Prozent auf 202,70 EUR), Continental (+ 1,31 Prozent auf 63,56 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,57 Prozent auf 350,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-1,25 Prozent auf 204,90 EUR), Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 48,33 EUR), BMW (-1,15 Prozent auf 86,04 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 150,60 EUR) und Zalando (-1,04 Prozent auf 21,88 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 532 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 233,411 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at