BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Zum Jahreswechsel 01.12.2025 12:58:00

BMW-Aktie in Grün: Werksleiter in Steyr und Mexiko tauschen Positionen

Klaus von Moltke, seit November 2022 Chef des BMW-Werks Steyr, wird mit Jahreswechsel die Leitung des Werks in San Luis Potosí, Mexiko, übernehmen.

Im Gegenzug kommt Harald Gottsche, der zurzeit das 2019 eröffnete mexikanische Werk leitet, nach Steyr. Gottsche bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Leitungsfunktionen innerhalb der BMW Group mit, berichtete das Unternehmen am Montag. In Mexiko sollen ab 2027 die Modelle der nächsten E-Auto-Generation vom Band laufen.

Die BMW-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,25 Prozent höher bei 88,26 Euro.

