BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Zum Jahreswechsel
|
01.12.2025 12:58:00
BMW-Aktie in Grün: Werksleiter in Steyr und Mexiko tauschen Positionen
Im Gegenzug kommt Harald Gottsche, der zurzeit das 2019 eröffnete mexikanische Werk leitet, nach Steyr. Gottsche bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Leitungsfunktionen innerhalb der BMW Group mit, berichtete das Unternehmen am Montag. In Mexiko sollen ab 2027 die Modelle der nächsten E-Auto-Generation vom Band laufen.
Die BMW-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,25 Prozent höher bei 88,26 Euro.
inn/pro
APA
Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|88,32
|0,45%
