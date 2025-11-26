Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Zum Handelsschluss ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,34 Prozent nach oben auf 5 648,60 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,734 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,178 Prozent auf 5 583,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 573,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 653,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 583,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 674,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 383,68 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 4 761,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14,86 Prozent zu Buche. Bei 5 818,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 5,01 Prozent auf 112,20 EUR), Infineon (+ 3,70 Prozent auf 34,79 EUR), adidas (+ 3,02 Prozent auf 158,85 EUR), Deutsche Bank (+ 2,51 Prozent auf 30,63 EUR) und Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 495,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,52 Prozent auf 30,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,24 Prozent auf 57,50 EUR), BMW (-0,27 Prozent auf 87,40 EUR), BASF (-0,20 Prozent auf 44,62 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,14 Prozent auf 97,06 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 643 109 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 332,872 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

