Euro STOXX 50-Marktbericht 26.11.2025 15:59:23

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker

Mit dem Euro STOXX 50 geht es derzeit aufwärts.

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 1,19 Prozent auf 5 640,11 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,734 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,178 Prozent auf 5 583,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 573,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 640,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 583,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,11 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 5 674,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 383,68 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2024, den Stand von 4 761,99 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,69 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 110,55 EUR), Infineon (+ 2,55 Prozent auf 34,41 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 30,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,50 Prozent auf 44,70 EUR) und Eni (+ 1,47 Prozent auf 15,98 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-1,28 Prozent auf 30,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,20 Prozent auf 57,52 EUR), BMW (-0,68 Prozent auf 87,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,47 Prozent auf 96,74 EUR) und BASF (-0,40 Prozent auf 44,53 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 700 277 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 332,872 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,68 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

Analysen zu Bayer

07:32 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Bayer Kaufen DZ BANK
25.11.25 Bayer Neutral UBS AG
24.11.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Bayer Market-Perform Bernstein Research
