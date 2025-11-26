BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei BMW richteten sich die Blicke auf den 2026 erwarteten Rückzug des Konzernchefs. Bei den Zulieferern stünden im neuen Jahr wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt./gl/tih
