25.11.2025 09:29:35
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen
Am Dienstag gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,05 Prozent auf 5 531,51 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,725 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 5 528,61 Punkte an der Kurstafel, nach 5 528,67 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 542,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 528,61 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 674,50 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Stand von 5 443,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 799,87 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 12,48 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,53 Prozent auf 33,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 475,00 EUR), Airbus SE (+ 1,32 Prozent auf 202,70 EUR), Eni (+ 1,17 Prozent auf 15,88 EUR) und Siemens Energy (+ 0,52 Prozent auf 107,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-1,25 Prozent auf 204,90 EUR), BMW (-1,15 Prozent auf 86,04 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 150,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,87 Prozent auf 43,44 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 94,76 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 532 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 323,259 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|24.11.25
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,45
|-0,07%
|Airbus SE
|202,60
|1,49%
|ASML NV
|870,00
|1,32%
|Bayer
|30,03
|-1,36%
|BMW AG
|86,40
|-0,53%
|BNP Paribas S.A.
|70,82
|0,11%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|43,47
|-0,46%
|Eni S.p.A.
|15,82
|0,78%
|Infineon AG
|33,69
|2,59%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,97
|0,71%
|Rheinmetall AG
|1 474,50
|4,76%
|SAP SE
|206,15
|-0,46%
|Siemens Energy AG
|106,95
|0,47%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|95,22
|-0,08%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 545,78
|0,31%