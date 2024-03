Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels

Der STOXX 50 bewegte sich am Freitag kaum.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 4 364,27 Punkten ab. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,012 Prozent leichter bei 4 369,63 Punkten, nach 4 370,16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 382,32 Punkte, das Tagestief hingegen 4 363,74 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 220,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 064,68 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 08.03.2023, bei 3 898,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 382,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 4,13 Prozent auf 27,24 CHF), Reckitt Benckiser (+ 1,57 Prozent auf 51,64 GBP), Allianz (+ 0,98 Prozent auf 258,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 439,40 EUR) und Nestlé (+ 0,54 Prozent auf 93,81 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,31 Prozent auf 38,45 EUR), GSK (-2,23 Prozent auf 16,73 GBP), Rio Tinto (-2,13 Prozent auf 48,70 GBP), UniCredit (-1,37 Prozent auf 30,90 EUR) und Enel (-1,17 Prozent auf 6,10 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 904 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 507,714 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

In diesem Jahr hat die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at