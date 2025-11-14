Enel Aktie

9,02EUR 0,18EUR 2,08%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

14.11.2025 08:00:55

Enel Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,95 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. In Spanien sei sie operative Entwicklung stark gewesen, in Italien hätten sich die Gewinnmargen normalisiert. Die Blicke richteten sich nun auf den für Ende Februar geplanten Kapitalmarkttag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
8,95 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,96 € 		Abst. Kursziel*:
-0,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,72%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

