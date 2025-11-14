Enel Aktie
|9,02EUR
|0,18EUR
|2,08%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,95 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. In Spanien sei sie operative Entwicklung stark gewesen, in Italien hätten sich die Gewinnmargen normalisiert. Die Blicke richteten sich nun auf den für Ende Februar geplanten Kapitalmarkttag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8,95 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,72%
|
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 8,30 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.25