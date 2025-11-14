ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,95 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. In Spanien sei sie operative Entwicklung stark gewesen, in Italien hätten sich die Gewinnmargen normalisiert. Die Blicke richteten sich nun auf den für Ende Februar geplanten Kapitalmarkttag./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.