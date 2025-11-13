Enel Aktie
|8,83EUR
|-0,14EUR
|-1,55%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Energiekonzern werde anspruchsvoller für den diesjährigen Nettogewinn, der nun leicht über dem oberen Ende der Zielspanne liegen solle, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Marktkonsens mit 6,9 Milliarden Euro am oberen Ende der Spanne liege, bezifferte er seine Schätzung als bereits knapp über 7 Milliarden Euro./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
8,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
8,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,75%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
