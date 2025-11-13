Enel Aktie

8,83EUR -0,14EUR -1,55%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 20:48:24

Enel Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Energiekonzern werde anspruchsvoller für den diesjährigen Nettogewinn, der nun leicht über dem oberen Ende der Zielspanne liegen solle, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Marktkonsens mit 6,9 Milliarden Euro am oberen Ende der Spanne liege, bezifferte er seine Schätzung als bereits knapp über 7 Milliarden Euro./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Outperform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
8,96 € 		Abst. Kursziel*:
-5,11%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
8,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,75%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten