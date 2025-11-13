NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Energiekonzern werde anspruchsvoller für den diesjährigen Nettogewinn, der nun leicht über dem oberen Ende der Zielspanne liegen solle, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Marktkonsens mit 6,9 Milliarden Euro am oberen Ende der Spanne liege, bezifferte er seine Schätzung als bereits knapp über 7 Milliarden Euro./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:47 / UTC



