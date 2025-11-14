Enel Aktie
|8,77EUR
|-0,06EUR
|-0,72%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Die Neunmonatsergebnisse bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Nettogewinn solle nun das bei 6,9 Milliarden Euro liegende obere Ende der Zielspanne übertreffen. Die Konsenserwartung liege aktuell bei 6,94 Milliarden Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,80 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
8,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,93%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
8,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,03%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 8,30 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.mehr Analysen
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8,86
|0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:30
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Sixt Buy
|UBS AG
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|06:50
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG