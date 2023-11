Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,21 Prozent tiefer bei 3 869,59 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,120 Prozent leichter bei 3 872,87 Punkten, nach 3 877,54 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 880,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 865,10 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 3 888,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 949,05 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 07.11.2022, mit 3 596,17 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,99 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 3,15 Prozent auf 22,57 CHF), BAT (+ 1,25 Prozent auf 25,45 GBP), SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 130,20 EUR), GSK (+ 1,02 Prozent auf 14,19 GBP) und National Grid (+ 0,96 Prozent auf 9,93 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Glencore (-1,49 Prozent auf 4,35 GBP), BP (-1,18 Prozent auf 4,86 GBP), Allianz (-1,09 Prozent auf 218,75 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,96 Prozent auf 56,98 EUR) und Rio Tinto (-0,75 Prozent auf 52,95 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 496 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 358,751 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

