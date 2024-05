Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Anleger in Europa treten derzeit den Rückzug an.

Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,49 Prozent leichter bei 4 509,58 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,162 Prozent auf 4 524,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 531,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 505,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 526,70 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 4 338,79 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 21.02.2024, bei 4 252,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, den Wert von 4 075,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,21 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 1,54 Prozent auf 122,82 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,97 Prozent auf 45,80 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 47,85 CHF), Novartis (+ 0,33 Prozent auf 93,68 CHF) und SAP SE (+ 0,29 Prozent auf 179,90 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-1,89 Prozent auf 17,42 GBP), Diageo (-1,20 Prozent auf 27,61 GBP), Nestlé (-1,14 Prozent auf 95,52 CHF), National Grid (-1,06 Prozent auf 11,19 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,98 Prozent auf 39,49 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 406 941 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 534,324 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

