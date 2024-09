Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsstart nach

Am Montag verbucht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,25 Prozent auf 3 305,16 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 541,462 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,325 Prozent schwächer bei 3 302,79 Punkten in den Handel, nach 3 313,57 Punkten am Vortag.

Bei 3 307,41 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 300,05 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 16.08.2024, bei 3 344,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, notierte der TecDAX bei 3 353,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 111,68 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,584 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 1,36 Prozent auf 41,86 EUR), PNE (+ 1,02 Prozent auf 11,88 EUR), ATOSS Software (+ 0,85 Prozent auf 119,20 EUR), Nagarro SE (+ 0,60 Prozent auf 75,15 EUR) und QIAGEN (+ 0,55 Prozent auf 41,75 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,09 Prozent auf 18,20 EUR), Infineon (-1,34 Prozent auf 29,43 EUR), Energiekontor (-1,25 Prozent auf 55,50 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,21 Prozent auf 13,92 EUR) und HENSOLDT (-1,18 Prozent auf 30,22 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 195 592 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,058 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,88 erwartet. freenet-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,94 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at