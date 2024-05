Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 3 426,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 519,467 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 3 444,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 444,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 426,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 444,06 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,669 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.04.2024, einen Stand von 3 257,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, notierte der TecDAX bei 3 408,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, stand der TecDAX noch bei 3 214,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,07 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 0,98 Prozent auf 49,26 EUR), Nordex (+ 0,82 Prozent auf 14,68 EUR), PNE (+ 0,54 Prozent auf 14,78 EUR), Kontron (+ 0,46 Prozent auf 19,76 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,23 Prozent auf 21,94 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Sartorius vz (-2,27 Prozent auf 271,30 EUR), HENSOLDT (-1,90 Prozent auf 38,14 EUR), ATOSS Software (-1,23 Prozent auf 241,50 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,16 Prozent auf 46,06 EUR) und Nemetschek SE (-1,14 Prozent auf 86,50 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 330 217 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,548 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,63 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at