Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus

Der Dow Jones gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 39 593,76 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,339 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,303 Prozent auf 39 661,03 Punkte an der Kurstafel, nach 39 781,37 Punkten am Vortag.

Bei 39 824,76 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 39 592,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, stand der Dow Jones noch bei 39 069,11 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 37 385,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, lag der Dow Jones noch bei 32 030,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,98 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 0,56 Prozent auf 172,33 USD), Boeing (+ 0,43 Prozent auf 174,40 EUR), Merck (+ 0,32 Prozent auf 124,01 USD), Coca-Cola (+ 0,28 Prozent auf 60,64 USD) und Travelers (+ 0,24 Prozent auf 226,68 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Nike (-8,15 Prozent auf 92,60 USD), Intel (-1,85 Prozent auf 39,07 EUR), Visa (-1,61 Prozent auf 285,70 USD), Goldman Sachs (-1,07 Prozent auf 409,29 USD) und Amazon (-0,90 Prozent auf 164,38 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6 334 583 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,920 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

