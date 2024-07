Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstagmorgen wieder ab.

Um 16:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,93 Prozent leichter bei 18 855,85 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 19 041,15 Punkte an der Kurstafel, nach 19 032,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 18 842,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 059,32 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 4,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19 701,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 17 430,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15 561,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 13,97 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Old Dominion Freight Line (+ 6,18 Prozent auf 206,65 USD), JDcom (+ 4,54 Prozent auf 26,93 USD), Keurig Dr Pepper (+ 4,39 Prozent auf 34,21 USD), Atlassian A (+ 3,75 Prozent auf 173,88 USD) und Gilead Sciences (+ 3,37 Prozent auf 75,98 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Warner Bros Discovery (-7,50 Prozent auf 7,84 USD), Lululemon Athletica (-6,65 Prozent auf 253,98 USD), Honeywell (-6,21 Prozent auf 200,39 USD), Arm (-5,50 Prozent auf 149,00 USD) und Super Micro Computer (-3,87 Prozent auf 684,00 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 12 757 361 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,185 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at