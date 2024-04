Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer

Am Mittwoch fällt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,71 Prozent auf 17 588,65 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,407 Prozent auf 17 785,82 Punkte an der Kurstafel, nach 17 713,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 17 568,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 788,54 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,06 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Wert von 17 808,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, stand der NASDAQ 100 bei 16 736,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 13 087,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,31 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 2,50 Prozent auf 2,46 USD), Enphase Energy (+ 1,77 Prozent auf 112,42 USD), Illumina (+ 1,40 Prozent auf 119,34 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,35 Prozent auf 8,25 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,21 Prozent auf 904,99 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil ASML (-7,38 Prozent auf 904,82 USD), Autodesk (-6,88 Prozent auf 212,53 USD), Old Dominion Freight Line (-4,74 Prozent auf 210,03 USD), Applied Materials (-3,92 Prozent auf 201,27 USD) und KLA-Tencor (-3,76 Prozent auf 667,21 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 362 944 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,891 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at