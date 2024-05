Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent leichter bei 18 678,43 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,286 Prozent auf 18 683,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 736,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 18 638,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 705,26 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,937 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 30.04.2024, den Wert von 17 440,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 043,85 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.05.2023, den Wert von 14 354,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 12,90 Prozent zu Buche. Bei 18 907,54 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Ross Stores (+ 3,28 Prozent auf 143,66 USD), Enphase Energy (+ 3,28 Prozent auf 129,81 USD), Dollar Tree (+ 2,85 Prozent auf 117,07 USD), Intuitive Surgical (+ 2,67 Prozent auf 409,04 USD) und Align Technology (+ 2,38 Prozent auf 258,78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Intuit (-4,68 Prozent auf 570,30 USD), Adobe (-4,31 Prozent auf 457,00 USD), CrowdStrike (-3,86 Prozent auf 336,03 USD), Atlassian A (-2,78 Prozent auf 161,15 USD) und Autodesk (-2,39 Prozent auf 203,53 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 1 871 679 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,962 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,62 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at