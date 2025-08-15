Intel Aktie

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Index-Performance 15.08.2025 22:35:18

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels leichter

Der NASDAQ Composite zeigte sich am fünften Tag der Woche leichter.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,40 Prozent tiefer bei 21 622,98 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 21 709,34 Punkte an der Kurstafel, nach 21 710,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 21 716,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 567,46 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,761 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 677,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 112,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17 594,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 10,53 Prozent auf 6,72 USD), Ballard Power (+ 9,29 Prozent auf 2,00 USD), Harvard Bioscience (+ 8,09 Prozent auf 0,53 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,41 Prozent auf 0,58 USD) und Mind CTI (+ 4,72 Prozent auf 1,11 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Applied Materials (-14,07 Prozent auf 161,76 USD), KLA-Tencor (-8,42 Prozent auf 874,94 USD), Lam Research (-7,33 Prozent auf 99,51 USD), FormFactor (-5,12 Prozent auf 28,70 USD) und AXT (-5,09 Prozent auf 2,05 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 64 167 699 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,802 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

