Minuszeichen in Wien: ATX zum Start mit Abgaben

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,79 Prozent auf 3 362,03 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 109,077 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 388,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 360,59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 391,29 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0,673 Prozent. Der ATX wies am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, einen Wert von 3 446,96 Punkten auf. Der ATX wies am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, einen Wert von 3 279,25 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wurde der ATX mit 3 547,11 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 1,47 Prozent ein. Bei 3 489,80 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 41,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,00 EUR), EVN (+ 0,42 Prozent auf 23,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,34 Prozent auf 118,80 EUR) und Verbund (+ 0,30 Prozent auf 67,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Erste Group Bank (-2,38 Prozent auf 37,72 EUR), Andritz (-2,22 Prozent auf 59,50 EUR), Lenzing (-1,35 Prozent auf 29,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,04 Prozent auf 19,05 EUR) und voestalpine (-0,55 Prozent auf 25,16 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 126 511 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 23,173 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

