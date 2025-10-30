Pluszeichen in Wien: ATX notiert im Plus

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,97 Prozent stärker bei 4 719,94 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 137,826 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 4 674,01 Punkte an der Kurstafel, nach 4 674,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 671,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 737,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 1,15 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 636,01 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 4 582,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, lag der ATX bei 3 545,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 29,07 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 5,40 Prozent auf 65,35 EUR), Raiffeisen (+ 3,45 Prozent auf 31,16 EUR), Verbund (+ 2,99 Prozent auf 67,25 EUR), voestalpine (+ 1,04 Prozent auf 31,12 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,95 Prozent auf 32,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-0,77 Prozent auf 25,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,69 Prozent auf 28,80 EUR), Lenzing (-0,59 Prozent auf 25,30 EUR), Österreichische Post (-0,50 Prozent auf 29,85 EUR) und CA Immobilien (-0,41 Prozent auf 24,18 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 209 599 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 32,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 9,23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

