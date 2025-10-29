Börse Wien: ATX zum Start mit Kursplus

Der ATX bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,25 Prozent auf 4 694,23 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 137,925 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 4 682,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 682,31 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 694,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 669,30 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,600 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.09.2025, wurde der ATX mit 4 646,29 Punkten gehandelt. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 4 572,70 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 3 592,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 28,37 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 2,73 Prozent auf 47,40 EUR), DO (+ 1,88 Prozent auf 217,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,87 Prozent auf 29,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR) und EVN (+ 0,60 Prozent auf 25,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil STRABAG SE (-0,71 Prozent auf 70,10 EUR), CPI Europe (-0,58 Prozent auf 17,21 EUR), voestalpine (-0,44 Prozent auf 31,68 EUR), Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 83,80 EUR) und UNIQA Insurance (-0,31 Prozent auf 12,94 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 72 394 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 32,661 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at