Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX-Marktbericht
|
28.10.2025 17:59:30
Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels auf Richtungssuche
Am Dienstag schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 4 682,31 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 137,311 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 4 681,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 682,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 656,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 684,66 Punkten.
ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 4 654,25 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Stand von 4 558,93 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Wert von 3 604,55 Punkten auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 28,04 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 1,09 Prozent auf 12,98 EUR), Erste Group Bank (+ 0,78 Prozent auf 84,15 EUR), OMV (+ 0,70 Prozent auf 46,14 EUR), voestalpine (+ 0,70 Prozent auf 31,82 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,52 Prozent auf 28,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-1,91 Prozent auf 30,80 EUR), PORR (-1,73 Prozent auf 28,45 EUR), Wienerberger (-1,57 Prozent auf 26,36 EUR), CA Immobilien (-1,29 Prozent auf 24,54 EUR) und Vienna Insurance (-1,10 Prozent auf 44,85 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 254 706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32,409 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,56 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu PORR AGmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Handel in Wien: ATX Prime verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
29.10.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Gewinne in Wien: Das macht der ATX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels auf Richtungssuche (finanzen.at)
|
28.10.25
|ATX Prime-Handel aktuell: So performt der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
28.10.25
|Verluste in Wien: ATX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)