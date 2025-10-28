Wienerberger Aktie

ATX-Marktbericht 28.10.2025 17:59:30

Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels auf Richtungssuche

Am Abend herrschte in Wien ein ruhiger Handel.

Am Dienstag schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 4 682,31 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 137,311 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 4 681,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 682,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 656,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 684,66 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 4 654,25 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Stand von 4 558,93 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 28.10.2024, einen Wert von 3 604,55 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 28,04 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 1,09 Prozent auf 12,98 EUR), Erste Group Bank (+ 0,78 Prozent auf 84,15 EUR), OMV (+ 0,70 Prozent auf 46,14 EUR), voestalpine (+ 0,70 Prozent auf 31,82 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,52 Prozent auf 28,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-1,91 Prozent auf 30,80 EUR), PORR (-1,73 Prozent auf 28,45 EUR), Wienerberger (-1,57 Prozent auf 26,36 EUR), CA Immobilien (-1,29 Prozent auf 24,54 EUR) und Vienna Insurance (-1,10 Prozent auf 44,85 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 254 706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 32,409 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,56 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

