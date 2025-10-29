Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Marktbericht 29.10.2025 12:27:11

Gewinne in Wien: Das macht der ATX am Mittwochmittag

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent stärker bei 4 694,17 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 137,925 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 4 682,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 682,31 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4 669,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 706,96 Einheiten.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,598 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, notierte der ATX bei 4 646,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, betrug der ATX-Kurs 4 572,70 Punkte. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2024, den Stand von 3 592,23 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 28,37 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 857,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,95 Prozent auf 47,04 EUR), Verbund (+ 1,24 Prozent auf 65,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,04 Prozent auf 29,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,81 Prozent auf 31,05 EUR) und Lenzing (+ 0,79 Prozent auf 25,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen STRABAG SE (-1,27 Prozent auf 69,70 EUR), voestalpine (-1,01 Prozent auf 31,50 EUR), PORR (-0,88 Prozent auf 28,20 EUR), Andritz (-0,71 Prozent auf 62,65 EUR) und UNIQA Insurance (-0,62 Prozent auf 12,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 181 195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 32,661 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

