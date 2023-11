Minuszeichen in Zürich: SLI fällt zum Start zurück

Am Donnerstag geht es im SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 1 711,97 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0,075 Prozent tiefer bei 1 713,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 714,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 711,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 714,41 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,538 Prozent. Vor einem Monat, am 23.10.2023, lag der SLI noch bei 1 618,28 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 23.08.2023, einen Stand von 1 722,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, lag der SLI-Kurs bei 1 702,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 1,84 Prozent. Bei 1 810,36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 599,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 1,59 Prozent auf 26,16 CHF), Schindler (+ 0,54 Prozent auf 196,10 CHF), Holcim (+ 0,29 Prozent auf 62,98 CHF), Givaudan (+ 0,09 Prozent auf 3 233,00 CHF) und Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10 890,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams (-3,16 Prozent auf 1,46 CHF), Swiss Life (-2,36 Prozent auf 554,80 CHF), Logitech (-1,15 Prozent auf 75,36 CHF), Alcon (-0,74 Prozent auf 64,52 CHF) und Straumann (-0,73 Prozent auf 121,65 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 750 584 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 267,943 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,73 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,43 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at