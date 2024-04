Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Dienstag tendierte der SMI via SIX schlussendlich 1,68 Prozent schwächer bei 11 204,68 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,243 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,17 Prozent schwächer bei 11 262,00 Punkten in den Dienstagshandel, nach 11 395,81 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 11 282,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 172,40 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Stand von 11 676,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, wies der SMI 11 229,65 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 11 342,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 0,308 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (-0,39 Prozent auf 3 880,00 CHF), Sika (-0,61 Prozent auf 261,80 CHF), Nestlé (-0,63 Prozent auf 91,92 CHF), Swisscom (-1,35 Prozent auf 510,00 CHF) und Lonza (-1,46 Prozent auf 526,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swiss Re (-8,90 Prozent auf 97,84 CHF), Partners Group (-3,04 Prozent auf 1 242,50 CHF), UBS (-2,74 Prozent auf 25,53 CHF), Alcon (-2,46 Prozent auf 72,94 CHF) und Kühne + Nagel International (-2,12 Prozent auf 249,50 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6 914 827 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,161 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

