Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Rentabler Delivery Hero-Einstieg?
|
16.12.2025 10:03:58
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr bedeutet
Am 16.12.2024 wurde die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag 29,64 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 337,382 Delivery Hero-Aktien im Depot. Die gehaltenen Delivery Hero-Aktien wären am 15.12.2025 7 432,52 EUR wert, da der Schlussstand 22,03 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 25,67 Prozent vermindert.
Delivery Hero markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,38 Mrd. Euro. Das Delivery Hero-Papier wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Delivery Hero-Aktie lag damals bei 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
