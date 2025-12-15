Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung im Plus

Am Montag ging es im MDAX via XETRA letztendlich um 0,83 Prozent auf 30 206,96 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 351,780 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,186 Prozent höher bei 30 015,06 Punkten, nach 29 959,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 230,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 952,08 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 29 412,36 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 30 469,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 26 527,69 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,45 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TUI (+ 7,95 Prozent auf 8,88 EUR), thyssenkrupp (+ 4,61 Prozent auf 9,30 EUR), HOCHTIEF (+ 3,66 Prozent auf 339,60 EUR), PUMA SE (+ 3,54 Prozent auf 22,52 EUR) und Delivery Hero (+ 2,94 Prozent auf 22,03 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil WACKER CHEMIE (-1,93 Prozent auf 68,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,68 Prozent auf 61,60 EUR), LANXESS (-1,46 Prozent auf 17,56 EUR), Fraport (-1,44 Prozent auf 68,50 EUR) und Porsche vz (-1,28 Prozent auf 46,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 427 895 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 42,548 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. RTL-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,63 Prozent gelockt.

