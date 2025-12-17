Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter

Am Mittwoch gibt der MDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 30 043,62 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 353,623 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,195 Prozent stärker bei 30 105,64 Punkten, nach 30 047,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 105,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 986,21 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,095 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 29 086,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 217,38 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 25 939,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 16,82 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 3,89 Prozent auf 53,63 EUR), KION GROUP (+ 3,30 Prozent auf 65,80 EUR), thyssenkrupp (+ 1,90 Prozent auf 9,03 EUR), HENSOLDT (+ 1,58 Prozent auf 70,70 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,29 Prozent auf 17,25 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AUTO1 (-2,78 Prozent auf 25,92 EUR), Delivery Hero (-2,07 Prozent auf 21,24 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,28 Prozent auf 61,90 EUR), Evonik (-1,21 Prozent auf 13,11 EUR) und PUMA SE (-1,13 Prozent auf 22,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 155 855 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,542 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 4,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at