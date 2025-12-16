Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,63 Prozent leichter bei 30 023,51 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 351,680 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,349 Prozent tiefer bei 30 109,13 Punkten, nach 30 214,61 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30 019,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 114,72 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 29 412,36 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Wert von 30 100,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 186,10 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 16,74 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit TUI (+ 1,87 Prozent auf 9,04 EUR), Lufthansa (+ 1,55 Prozent auf 8,64 EUR), PUMA SE (+ 1,29 Prozent auf 22,81 EUR), K+S (+ 1,00 Prozent auf 12,10 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0,81 Prozent auf 34,70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HENSOLDT (-4,09 Prozent auf 69,25 EUR), RENK (-3,84 Prozent auf 51,85 EUR), Nordex (-2,03 Prozent auf 28,94 EUR), Delivery Hero (-2,00 Prozent auf 21,59 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,55 Prozent auf 39,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 906 587 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,542 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Aroundtown SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

