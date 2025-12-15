MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,71 Prozent stärker bei 30 170,64 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 351,780 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,186 Prozent stärker bei 30 015,06 Punkten in den Handel, nach 29 959,19 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 952,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 30 186,06 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 412,36 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 30 469,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 527,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 6,85 Prozent auf 23,24 EUR), TUI (+ 5,74 Prozent auf 8,70 EUR), thyssenkrupp (+ 4,14 Prozent auf 9,26 EUR), Delivery Hero (+ 2,57 Prozent auf 21,95 EUR) und HelloFresh (+ 1,99 Prozent auf 5,73 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HENSOLDT (-2,19 Prozent auf 71,45 EUR), RENK (-1,97 Prozent auf 53,35 EUR), Gerresheimer (-1,71 Prozent auf 27,56 EUR), Fraport (-1,51 Prozent auf 68,45 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,84 Prozent auf 40,24 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 707 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,548 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at