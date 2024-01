Mittwochshandel in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge

Der FTSE 100 zeigt sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Um 12:08 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,24 Prozent auf 7 665,17 Punkte nach. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,387 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 683,96 Punkten, nach 7 683,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 656,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 683,96 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,318 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 554,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 628,21 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 694,49 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell The Berkeley Group (+ 1,50 Prozent auf 48,58 GBP), Informa (+ 1,46 Prozent auf 7,90 GBP), Anglo American (+ 1,14 Prozent auf 18,45 GBP), Intertek (+ 1,07 Prozent auf 42,41 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 0,88 Prozent auf 71,26 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Admiral Group (-5,62 Prozent auf 25,69 GBP), J Sainsbury (-5,07 Prozent auf 2,90 GBP), Flutter Entertainment (-2,98 Prozent auf 151,60 EUR), DCC (-1,82 Prozent auf 55,96 GBP) und Beazley (-1,55 Prozent auf 5,20 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4 536 250 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 193,941 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

