Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Start freundlich

FTSE 100-Handel am Morgen.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,13 Prozent fester bei 7 691,32 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,373 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 681,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 681,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 694,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 677,44 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,995 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 689,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 410,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 864,71 Punkten berechnet.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,391 Prozent nach. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Smurfit Kappa (+ 4,77 Prozent auf 35,20 EUR), AstraZeneca (+ 1,03 Prozent auf 106,42 GBP), Taylor Wimpey (+ 1,02 Prozent auf 1,49 GBP), Kingfisher (+ 1,00 Prozent auf 2,19 GBP) und WPP 2012 (+ 0,92 Prozent auf 7,89 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Barratt Developments (-5,21 Prozent auf 5,02 GBP), J Sainsbury (-1,78 Prozent auf 2,71 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-0,98 Prozent auf 5,04 GBP), DCC (-0,76 Prozent auf 57,16 GBP) und Antofagasta (-0,76 Prozent auf 17,51 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 098 542 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,210 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at