Mittwochshandel in Zürich: SMI pendelt am Mittag um Vortagesschluss

Das macht der SMI am dritten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,00 Prozent höher bei 11 505,67 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,243 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,459 Prozent stärker bei 11 558,89 Punkten, nach 11 506,04 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 11 498,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 559,63 Punkten lag.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,034 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Stand von 11 647,14 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.01.2024, den Wert von 11 255,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 11 230,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 3,00 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 42,34 CHF), Richemont (+ 0,97 Prozent auf 135,15 CHF), Partners Group (+ 0,95 Prozent auf 1 277,00 CHF), UBS (+ 0,61 Prozent auf 28,00 CHF) und Sonova (+ 0,50 Prozent auf 259,10 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Holcim (-1,39 Prozent auf 78,06 CHF), Novartis (-0,93 Prozent auf 85,57 CHF), Lonza (-0,92 Prozent auf 540,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 253,30 CHF) und Sika (-0,53 Prozent auf 265,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 511 495 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 248,881 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

