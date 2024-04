Mittwochshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart im Plus

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 11 545,28 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,243 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,459 Prozent auf 11 558,89 Punkte an der Kurstafel, nach 11 506,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 538,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 559,63 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,379 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 11 647,14 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 10.01.2024, einen Stand von 11 255,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 230,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,36 Prozent aufwärts. Bei 11 799,91 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Alcon (+ 1,28 Prozent auf 76,06 CHF), Sika (+ 0,98 Prozent auf 269,00 CHF), Partners Group (+ 0,91 Prozent auf 1 276,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,79 Prozent auf 42,26 CHF) und Richemont (+ 0,60 Prozent auf 134,65 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Novartis (-0,63 Prozent auf 85,83 CHF), Givaudan (-0,25 Prozent auf 3 967,00 CHF), Holcim (-0,18 Prozent auf 79,02 CHF), Zurich Insurance (-0,06 Prozent auf 470,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,08 Prozent auf 255,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 116 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,881 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

