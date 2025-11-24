Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Zurich Insurance-Anlage
|
24.11.2025 10:04:16
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zurich Insurance-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 377,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 0,265 Zurich Insurance-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (563,80 CHF), wäre das Investment nun 149,23 CHF wert. Damit wäre die Investition 49,23 Prozent mehr wert.
Alle Zurich Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
