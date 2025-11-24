Zurich Insurance Aktie

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Zurich Insurance-Anlage 24.11.2025 10:04:16

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zurich Insurance-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zurich Insurance-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 377,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, befänden sich nun 0,265 Zurich Insurance-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (563,80 CHF), wäre das Investment nun 149,23 CHF wert. Damit wäre die Investition 49,23 Prozent mehr wert.

Alle Zurich Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland

19.11.25 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
18.11.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 607,80 2,50% Zurich Insurance AG (Zürich)

