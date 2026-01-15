mobilezone treibt CO2-Reduktion durch Second Life Geschäft voran

mobilezone spart dank wachsendem Second Life Geschäft mit wiederaufbereiteten Geräten im Jahr 2025 rund 900 Tonnen CO2-Äquivalente ein. Damit unterstreicht das Unternehmen die Wirksamkeit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und leistet einen signifikanten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

Im Berichtsjahr 2025 konnte mobilezone allein durch den Verkauf von wiederaufbereiteten («refurbished») Smartphones unter der Marke jusit etwa 900 Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Diese Einsparung entspricht 187 Erdumrundungen mit einem durchschnittlichen Auto. Die Berechnung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner ConClimate auf Basis eines detaillierten Product Carbon Footprints.



Im Rahmen der Analyse wurde der gesamte Kreislaufprozess, welcher vollständig in der Schweiz stattfindet, untersucht. Dieser umfasst den Buyback-Prozess in einem der rund 125 mobilezone Shops oder via Postversand, die zertifizierte Wiederaufbereitung und anschliessende Qualitätskontrolle in Rotkreuz sowie den Wiederverkauf. Die Berechnung des CO2-Fussabdrucks basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Analyse verschiedener Wiederaufbereitungs-Szenarien.



Livia Aschwanden, Verantwortliche für jusit, erläutert: «Unser Refurbished-Geschäft ermöglicht CO2-Einsparungen von rund 900 Tonnen und zeigt, wie Kreislaufmodelle konkret zur Nachhaltigkeit beitragen. Die steigende Nachfrage unserer Kunden nach jusit-Geräten auf jusit.ch und in unseren mobilezone Shops unterstreicht die Relevanz dieses Angebots. Unser hoher Qualitätsanspruch – alle unsere Geräte werden intern zertifiziert wiederaufbereitet – und die ausschliessliche Verwendung von Originalteilen, trägt zusätzlich zu unserem Erfolg bei.»



Der Refurbished-Markt wächst kontinuierlich und eröffnet damit ein erhebliches Potenzial für zusätzliche CO2-Einsparungen. Durch die Wiederverwendung von Smartphones wird die Lebensdauer des Geräts verlängert, die ressourcen- und emissionsintensive Neuproduktion verringert und gleichzeitig der Einsatz seltener Rohstoffe reduziert.



Die erfolgreiche Emissionseinsparung durch jusit-Geräte trägt auch zum Engagement unter den vier UN-Nachhaltigkeitszielen bei, zu denen sich mobilezone bekannt hat:

• SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

• SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

• SDG 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster

• SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von mobilezone sind hier ersichtlich. Das gesamte Angebot an Refurbished Smartphones findet sich auf jusit.ch.