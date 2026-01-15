mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|
15.01.2026 06:45:13
mobilezone treibt CO2-Reduktion durch Second Life Geschäft voran
|
mobilezone holding ag
/ Schlagwort(e): Sonstiges
MEDIENMITTEILUNG
Rotkreuz, 15. Januar 2026
mobilezone spart dank wachsendem Second Life Geschäft mit wiederaufbereiteten Geräten im Jahr 2025 rund 900 Tonnen CO2-Äquivalente ein. Damit unterstreicht das Unternehmen die Wirksamkeit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und leistet einen signifikanten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.
Im Berichtsjahr 2025 konnte mobilezone allein durch den Verkauf von wiederaufbereiteten («refurbished») Smartphones unter der Marke jusit etwa 900 Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Diese Einsparung entspricht 187 Erdumrundungen mit einem durchschnittlichen Auto. Die Berechnung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner ConClimate auf Basis eines detaillierten Product Carbon Footprints.
Die erfolgreiche Emissionseinsparung durch jusit-Geräte trägt auch zum Engagement unter den vier UN-Nachhaltigkeitszielen bei, zu denen sich mobilezone bekannt hat:
• SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsinitiativen von mobilezone sind hier ersichtlich. Das gesamte Angebot an Refurbished Smartphones findet sich auf jusit.ch.
Kontakt für Medienschaffende
Über mobilezone
mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte – Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2260328
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2260328 15.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu mobilezone ag
|
15.01.26
|mobilezone treibt CO2-Reduktion durch Second Life Geschäft voran (EQS Group)
|
15.01.26
|mobilezone drives CO2 reduction through its Second Life business (EQS Group)
|
12.01.26
|SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.01.26