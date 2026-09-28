Moderna vs. BioNTech: Which mRNA Cancer Stock Has More Upside?

Moderna (NASDAQ: MRNA) has delivered the pivotal cancer result investors were waiting for, while BioNTech Se (NASDAQ: BNTX) offers greater financial flexibility and a broader oncology pipeline. The question is whether Moderna's stronger clinical proof deserves its valuation premium, or whether BioNTech's multiple paths to success create the more attractive long-term setup.

Stock prices used were the market prices of Sept. 11, 2026. The video was published on Sept. 28, 2026.

Continue reading