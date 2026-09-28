Moderna Aktie

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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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28.09.2026 16:42:22

Moderna vs. BioNTech: Which mRNA Cancer Stock Has More Upside?

Moderna (NASDAQ: MRNA) has delivered the pivotal cancer result investors were waiting for, while BioNTech Se (NASDAQ: BNTX) offers greater financial flexibility and a broader oncology pipeline. The question is whether Moderna's stronger clinical proof deserves its valuation premium, or whether BioNTech's multiple paths to success create the more attractive long-term setup.

Stock prices used were the market prices of Sept. 11, 2026. The video was published on Sept. 28, 2026.

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Moderna Inc 172,94 -0,72% Moderna Inc

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