Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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28.09.2026 16:42:22
Moderna vs. BioNTech: Which mRNA Cancer Stock Has More Upside?
Moderna (NASDAQ: MRNA) has delivered the pivotal cancer result investors were waiting for, while BioNTech Se (NASDAQ: BNTX) offers greater financial flexibility and a broader oncology pipeline. The question is whether Moderna's stronger clinical proof deserves its valuation premium, or whether BioNTech's multiple paths to success create the more attractive long-term setup.
Stock prices used were the market prices of Sept. 11, 2026. The video was published on Sept. 28, 2026.
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24.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
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Analysen zu Moderna Inc
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|BioNTech (ADRs)
|86,85
|0,40%
|Moderna Inc
|172,94
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