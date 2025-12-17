Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.12.2025 09:41:58
Mogelpackung "Full Self-Driving": Tesla droht einmonatiger Verkaufsstopp in Kalifornien
"Full Self-Driving" nennt Tesla den Autopiloten, der Fahrer unterstützen soll. Einem kalifornischen Gericht zufolge geht diese Bezeichnung zu weit. Denn zu viele Kunden verließen sich darauf, dass das Fahrzeug weitgehend von allein fahre.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
