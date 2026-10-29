Monolithic Power Systems, Inc. Q3 Income Advances

(RTTNews) - Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $271.067 million, or $5.51 per share. This compares with $179.766 million, or $3.74 per share, last year.

Excluding items, Monolithic Power Systems, Inc. reported adjusted earnings of $402.7 million or $8.19 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 63.1% to $1.202 billion from $737.176 million last year.

Monolithic Power Systems, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $271.067 Mln. vs. $179.766 Mln. last year. -EPS: $5.51 vs. $3.74 last year. -Revenue: $1.202 Bln vs. $737.176 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.315 B To $ 1.385 B