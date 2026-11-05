Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
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05.11.2026 23:32:01
Monster Beverage Q3 Net Income Rises
(RTTNews) - Monster Beverage Corporation (MNST) on Thursday, reported higher net income for the third quarter of 2026 compared with the same period last year, supported by growth in net sales and energy drink case volumes.
Net income increased to $568.4 million from $524.5 million in the prior-year quarter. Earnings per share rose to $0.29 from $0.27. Net sales climbed 17 percent to $2.563 billion from $2.197 billion, while operating income increased to $718.7 million from $675.4 million.
Energy drink case sales rose to 304.9 million cases from 258.4 million cases. However, gross margin declined to 54.7 percent from 55.7 percent, while average net sales per case edged down to $8.30 from $8.35.
For the first nine months of 2026, net income increased to $1.722 billion from $1.456 billion, while net sales rose to $7.454 billion from $6.163 billion.
MNST is currently trading after hours at $44.87, down $2.96 or 6.20 percent on the Nasdaq.
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