Montagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Im Euro STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent aufwärts auf 4 974,28 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,219 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,087 Prozent auf 4 959,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 954,94 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 976,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 930,79 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 738,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 979,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 4 144,43 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,23 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 0,92 Prozent auf 39,35 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,80 Prozent auf 3,80 EUR), Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 210,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 26,47 EUR) und Allianz (+ 0,62 Prozent auf 293,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,23 Prozent auf 474,00 EUR), Bayer (-0,75 Prozent auf 29,58 EUR), BMW (-0,33 Prozent auf 77,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,28 Prozent auf 93,72 EUR) und Enel (-0,19 Prozent auf 6,96 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 642 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 330,649 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at