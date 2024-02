Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Am Montag gibt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,73 Prozent auf 25 809,78 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 248,941 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,189 Prozent tiefer bei 25 950,32 Punkten, nach 25 999,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 971,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 788,19 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 26.01.2024, bei 26 174,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Wert von 26 214,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wies der MDAX 28 424,81 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 3,83 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 7,14 Prozent auf 33,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,99 Prozent auf 36,51 EUR), SMA Solar (+ 2,13 Prozent auf 48,96 EUR), TeamViewer (+ 1,81 Prozent auf 14,59 EUR) und K+S (+ 1,26 Prozent auf 12,83 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Vitesco Technologies (-11,31 Prozent auf 74,10 EUR), HelloFresh (-10,99 Prozent auf 11,22 EUR), Delivery Hero (-7,33 Prozent auf 20,61 EUR), ENCAVIS (-2,39 Prozent auf 11,03 EUR) und Lufthansa (-1,99 Prozent auf 7,23 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 605 026 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,379 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at