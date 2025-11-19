SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|
19.11.2025 10:52:38
AKTIE IM FOKUS: SMA Solar nach weiterer Kaufempfehlung wieder auf Jahreshoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Tag Pause haben die Aktien von SMA Solar am Mittwoch ein weiteres Jahreshoch erreicht. Mit 33,80 Euro kosteten die Papiere des Solartechnik-Spezialisten so viel, wie seit Juni 2024 nicht mehr. Ihr Kursgewinn im laufenden Jahr beläuft sich nun auf 149 Prozent.
Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies setzte am Vorabend in seiner Kaufempfehlung ein Kursziel von 39 Euro an und blieb damit nur knapp unter den 40 Euro seines Metzler-Kollegen aus der Vorwoche. Hesse lobte die Rückkehr zur Profitabilität der Nordhessen. Das Schlimmste sei wohl überstanden, schrieb er - gerade mit Blick auf das schwächelnde Geschäft mit Heim- und Gewerbeanlagen.
Seinen Optimismus begründet er wie andere Kollegen vor allem mit weiter starkem Auftragseingang im Large-Scale-Bereich - also dem Großanlagensegment - sowie Kostensenkungsmaßnahmen.
Die Aktien von SMA Solar sind derzeit dabei, die tiefe Kerbe im Kurschart nach einer Gewinnwarnung im Juni 2024 auszuwetzen. Davor hatten sie etwa 41 Euro gekostet. Am Rekord im Sommer 2023 waren es sogar einmal fast 113 Euro./ag/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|AKTIE IM FOKUS: SMA Solar nach weiterer Kaufempfehlung wieder auf Jahreshoch (dpa-AFX)
|
19.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|35,34
|1,09%