Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 3 433,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 550,024 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,019 Prozent auf 3 415,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 416,46 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 411,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 434,47 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 3,17 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 656,37 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 3 770,23 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 3 313,76 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0,087 Prozent nach. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 12,80 Prozent auf 34,54 EUR), IONOS (+ 2,31 Prozent auf 26,60 EUR), Nagarro SE (+ 2,02 Prozent auf 65,80 EUR), QIAGEN (+ 1,93 Prozent auf 38,49 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,72 Prozent auf 88,85 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,50 Prozent auf 34,12 EUR), PNE (-1,14 Prozent auf 10,40 EUR), 1&1 (-0,94 Prozent auf 21,10 EUR), Eckert Ziegler (-0,63 Prozent auf 15,74 EUR) und Infineon (-0,56 Prozent auf 32,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 335 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at