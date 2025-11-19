Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|TecDAX-Performance im Fokus
|
19.11.2025 12:26:58
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 3 433,64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 550,024 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,019 Prozent auf 3 415,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 416,46 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 411,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 434,47 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 3,17 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 656,37 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 3 770,23 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 3 313,76 Punkten.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0,087 Prozent nach. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 12,80 Prozent auf 34,54 EUR), IONOS (+ 2,31 Prozent auf 26,60 EUR), Nagarro SE (+ 2,02 Prozent auf 65,80 EUR), QIAGEN (+ 1,93 Prozent auf 38,49 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,72 Prozent auf 88,85 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,50 Prozent auf 34,12 EUR), PNE (-1,14 Prozent auf 10,40 EUR), 1&1 (-0,94 Prozent auf 21,10 EUR), Eckert Ziegler (-0,63 Prozent auf 15,74 EUR) und Infineon (-0,56 Prozent auf 32,80 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 335 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,688 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eckert & Zieglermehr Nachrichten
|
19.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
19.11.25