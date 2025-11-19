SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Analyst optimistisch
|
19.11.2025 17:52:00
SMA Solar-Aktie deutlich höher: Jefferies hebt Kursziel für SMA Solar kräftig an
Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies setzte am Vorabend in seiner Kaufempfehlung ein Kursziel von 39 Euro an und blieb damit nur knapp unter den 40 Euro seines Metzler-Kollegen aus der Vorwoche. Hesse lobte die Rückkehr zur Profitabilität der Nordhessen. Das Schlimmste sei wohl überstanden, schrieb er - gerade mit Blick auf das schwächelnde Geschäft mit Heim- und Gewerbeanlagen.
Seinen Optimismus begründet er wie andere Kollegen vor allem mit weiter starkem Auftragseingang im Large-Scale-Bereich - also dem Großanlagensegment - sowie Kostensenkungsmaßnahmen.
Die Aktien von SMA Solar sind derzeit dabei, die tiefe Kerbe im Kurschart nach einer Gewinnwarnung im Juni 2024 auszuwetzen. Davor hatten sie etwa 41 Euro gekostet. Am Rekord im Sommer 2023 waren es sogar einmal fast 113 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:30
|XETRA-Handel: TecDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
19.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25