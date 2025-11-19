SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

Analyst optimistisch 19.11.2025 17:52:00

SMA Solar-Aktie deutlich höher: Jefferies hebt Kursziel für SMA Solar kräftig an

Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben.

Nach einem Tag Pause haben die Aktien von SMA Solar am Mittwoch ein weiteres Jahreshoch erreicht. Mit 33,80 Euro kosteten die Papiere des Solartechnik-Spezialisten so viel, wie seit Juni 2024 nicht mehr. Letztlich ging es auf XETRA 13,78 Prozent auf 34,84 Euro nach oben. Ihr Kursgewinn im laufenden Jahr beläuft sich nun auf 149 Prozent.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies setzte am Vorabend in seiner Kaufempfehlung ein Kursziel von 39 Euro an und blieb damit nur knapp unter den 40 Euro seines Metzler-Kollegen aus der Vorwoche. Hesse lobte die Rückkehr zur Profitabilität der Nordhessen. Das Schlimmste sei wohl überstanden, schrieb er - gerade mit Blick auf das schwächelnde Geschäft mit Heim- und Gewerbeanlagen.

Seinen Optimismus begründet er wie andere Kollegen vor allem mit weiter starkem Auftragseingang im Large-Scale-Bereich - also dem Großanlagensegment - sowie Kostensenkungsmaßnahmen.

Die Aktien von SMA Solar sind derzeit dabei, die tiefe Kerbe im Kurschart nach einer Gewinnwarnung im Juni 2024 auszuwetzen. Davor hatten sie etwa 41 Euro gekostet. Am Rekord im Sommer 2023 waren es sogar einmal fast 113 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: SMA Solar Technology AG

