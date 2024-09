Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün

Der TecDAX gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Am Montag gewinnt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,70 Prozent auf 3 287,30 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 538,575 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,516 Prozent auf 3 281,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 264,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 289,27 Punkte, das Tagestief hingegen 3 263,47 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wurde der TecDAX mit 3 341,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 3 286,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, einen Stand von 3 024,77 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,12 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,92 Prozent auf 58,10 EUR), ATOSS Software (+ 1,23 Prozent auf 131,40 EUR), SAP SE (+ 1,17 Prozent auf 206,90 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,13 Prozent auf 13,38 EUR) und Infineon (+ 1,07 Prozent auf 29,38 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Elmos Semiconductor (-1,56 Prozent auf 63,20 EUR), PNE (-1,55 Prozent auf 11,40 EUR), Eckert Ziegler (-1,11 Prozent auf 42,94 EUR), Kontron (-0,94 Prozent auf 15,84 EUR) und JENOPTIK (-0,67 Prozent auf 26,52 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 045 774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238,549 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die 1&1-Aktie weist mit 8,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at